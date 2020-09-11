أكبر شركات الطاقة الروسية تقلص استثمارتها بعد تراجع أسعار النفط

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
رويترز
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قالت شركة الغاز الروسية العملاقة التابعة للدولة جازبروم يوم الجمعة إنها تعتزم إنفاق ما إجماليه 922.5 مليار روبل (12.31 مليار دولار) على الاستثمارات هذا العام، وذلك بعد أن قلصت 182.2 مليار روبل (2.43 مليار دولار) عن خطتها المبدئية.

 

وأضاف بيان الشركة أنها تعتزم جمع 501.3 مليار روبل في المجمل من خلال أدوات اقتراض مختلفة هذا العام.

 

كانت الشركة قررت تعديل استثماراتها بسبب جائحة فيروس كورونا التي تؤثر على الطلب العالمي.

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