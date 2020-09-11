الكشف عن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي
الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:45 م
علي نبوي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل الإسماعيلي ضم كلا :-
حراسة المرمى : محمد مجدي
خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمد عمار - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدري
خط الوسط : عماد حمدي - عمر الونش - محمد مخلوف
خط الهجوم : أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - شيلونجو.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول
خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي
خط الهجوم : أليو بادجي.
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