الكشف عن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي ضم كلا :- 

حراسة المرمى : محمد مجدي 

خط الدفاع : أسامة إبراهيم - محمد عمار - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدري

خط الوسط : عماد حمدي - عمر الونش - محمد مخلوف

خط الهجوم : أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - شيلونجو.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

‏خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

‏خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي

‏خط الهجوم : أليو بادجي.

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تشكيل الاسماعيلي الدوري المصري الاهلي

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