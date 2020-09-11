فضل شاكر يطرح أغنية جديدة بعنوان "بديت أطيب"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح النجم فضل شاكر، أغنية جديدة له عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعنوان "بديت أطيب".

وتقول كلمات الأغنية
" بديت اتعافى من جرحك بديت اطيب، بدا ظن الاماني في جروحي يخيب
كتبت الماضي في صفحة طويت الباقي بالنسيان، تألم امس من جرحه وبكرة ودع اللي كان
انا ما ودي اعلمك بديت انسى حروف اسمك، واذا مريت بالصدفة على بالي يقول البال ما يهمك
بديت احبني من غيرك بديت اعشق تفاصيلي، اقول اليوم انا احسن بدون جراح
احاكي بكرا من دونك ويحكيلي، تعافينا انا وقلبي وروحي ما تبي الجراح
بسامح بس مو لاجلك ابي بالي خلي ومرتاحف امان الله مع اللي راح
بديت اتعافى من جرحك بديت اطيب، بدا ظن الاماني في جروحي يخيب
كتبت الماضي في صفحة طويت الباقي بالنسيان، تألم امس من جرحه وبكرة ودع اللي كان"

أغنية "بديت أطييب" من كلمات رحـاب، ومن الحان مشعل العروج، وتوزيع عدنان عبدالله.

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