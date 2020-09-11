الليلة.. أبطال حكاية "أمل حياتي" ضيوف رامي راضوان في "مساء dmc"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحل اليوم أبطال "حكاية أمل" ضيوف الإعلامي رامي راضون الساعة التاسعة والنصف مساءً في برنامجه الشهير "مساء dmc " ، والذي يذاع علي قناة dmc .

وسوف يتحدث أبطال العمل عن نجاح المسلسل وكواليس العمل والمواقف الطريفة التي جمعت بينهم أثناء التصوير، مع الإشارة للبدايات الفنية للوجوه التي لمعت من خلال "حكاية أمل".

حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

والجدير بالذكر أن حكاية "أمل حياتي" ضمن حكايات مسلسل "الإ أنا" ويتناول المسلسل موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

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