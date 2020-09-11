رسميا.. سام مرسي ينضم لصفوف ميدلزبره

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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أعلن نادي ميدلزبره الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر التعاقد مع اللاعب الدولي المصري سام مرسي من صفوف نادي ويجان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي أن اللاعب المصري قد اجتاز الكشف الطبي صباح اليوم وسينضم لتدريبات الفريق استعدادا لبطولة الدوري.

ويلعب نادي ميدلزبره فى بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى " شامبيون شيب " والتي ستبدأ هذا الأسبوع.

يذكر أن سام مرسي قد لعب فى صفوف منتخب مصر تحت قيادة المدرب الارجنيتني كوبر عام 2018 ببطولة كأس العالم روسيا.

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