كريم محمود عبدالعزيز برفقة دنيا سمير غانم وهشام ماجد عبر "إنستجرام"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر عبدالعزيز" في الصورة برفقة النجمة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، أثناء قضاء عطلتهم الصيفية.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى" المقرر عرضه قريبا بدور العرض.

فيلم موسى من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، من خلال استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.

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