مران الزمالك - حازم إمام وبن شرقي يواصلان تدريباتهم التأهيلية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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واصل أشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبا فريق الكرة الأول بالنادي تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما بسبب الإصابة التي يعانيها كل منهما.

وخضع بن شرقي وحازم  لتدريبات خاصة في الجيمانيزيوم اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهما لتجهيزهما للعودة للتدريبات والمشاركة في المباريات مرة أخرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥٢ نقطة ، وذلك بعد التعادل الأخير أمام سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق.

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