راحة من التدريبات لفرجاني ساسي بسبب كدمة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:02 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
رامي بشاي
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حصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم وذلك بسبب الكدمة التي تعرض لها في الظهر خلال مباراة طلائع الجيش قبل الماضية في الدوري الممتاز. 


كما واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب وقائد الفريق، الغياب عن التدريبات بسبب الإصابة التي يعاني منها.


وغاب الثنائي عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب.


 ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الإنتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام مساء الأحد المقبل.

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