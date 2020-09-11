أمينة خليل للجمهور: "نبعد شوية وهتصور معاكم واحد واحد"

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رصدت عدسة "الفجر الفني" عدد من الصور للنجمة أمينة خليل، وذلك فور وصولها لحضور عرض فيلم 'توأم روحي' بسينما سيتي ستارز وحاصرها الجمهور للتصوير معها فور وصولها.



وطالبت امينة، الجمهور أن يأخذوا مسافات وذلك لكي تستطيع التنفس وقامت بوعدهم أنها ستقوم بالتصوير معهم حيث قالت : "ياريت نبعد شوية وهتصور معاكم واحد واحد".



وتدور أحداث فيلم "توأم روحي" فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها.



"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد.