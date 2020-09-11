كنزة مرسلي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة عبر إنستغرام

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شاركت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، محبيها بصور جديدة بدت فيها بإطلالة أنيقة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتفاعل الجمهور مع صور كنزة بشكل لافت وانهالت عليها التعليقات مع إشادة كبيرة بأناقتها وحسن انتقاء إطلالاتها.



وكانت الجزائرية كنزة مرسلي قد طرحت أحدث اغانيها “غلطة زمان " على قناتها الرسمية على يوتيوب علي طريقه lyrics video، الأغنية بلهجة الجزائرية من كلمات رضا شريف والحان DJ Ade تصوير وتصميم الكليب صالح جحيش ونسيم بن سليمان.

