القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودي تصل إلى 9 تريليون ريال بنهاية تعاملات الاسبوع

حقق المؤشر العام للسوق السعودي خلال تعاملات الأسبوع الجاري ارتفاعا بنحو 1.12% ليصل إلى مستويات 8135.16 نقطة بعدما كان افتتح تعاملات الأسبوع عند مستوى 8,007.07نقطة.

وجاءت هذه الارتفاعات في السوق وسط قيم تداول بلغت 60 مليار ريال سعودي بالتداول على 2.4 مليار سهم؛ ليصل إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق بنهاية تعاملات الأسبوع إلى 9 تريليون جنيه.









وكان المؤشر العام لسوق السعودي أختتم تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.69% رابحاً 55.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8135.16 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحاً 44.62 نقطة ليغلق عند مستوى 11672.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 543.6 مليون سهم بقيمة 13 مليار ريال.