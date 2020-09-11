القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق السعودي تصل إلى 9 تريليون ريال بنهاية تعاملات الاسبوع

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:40 م
البورصة السعودية
البورصة السعودية
وكالات
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حقق المؤشر العام للسوق السعودي خلال تعاملات الأسبوع  الجاري ارتفاعا بنحو 1.12% ليصل إلى مستويات 8135.16 نقطة بعدما كان افتتح تعاملات الأسبوع عند مستوى   8,007.07نقطة.

 

وجاءت هذه الارتفاعات في السوق وسط قيم تداول بلغت 60 مليار ريال سعودي بالتداول على 2.4 مليار سهم؛ ليصل إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق بنهاية تعاملات الأسبوع إلى 9 تريليون جنيه.



وكان المؤشر العام لسوق  السعودي أختتم  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.69% رابحاً 55.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8135.16 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.38% رابحاً 44.62 نقطة ليغلق عند مستوى 11672.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 543.6 مليون سهم بقيمة 13 مليار ريال.
 
وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.51%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.76%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.32%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.28%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.19%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، فيما تراجع قطاعي إدارة وتطوير العقارات والطاقة بنسبة 0.55%، 0.23%، على التوالي.
 

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