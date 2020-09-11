انتشال جثة شاب غرق بمياه نهر النيل في الدقهلية

اقرأ أيضا...



وعلي صعيد أخر، هربت فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها ومقيمة بقرية الزهايرة التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، إعتراضا علي إصرار زويها علي خطبتها.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللوء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من "كامل.ا.ع.م"٤٥ سنة، بإختفاء نجلته مريم ١٤ سنة عن المنزل بتاريخ ٨ سبتمبر.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من، مباحث السنبلاوين وبسؤال الأب تبين أن اختفاء نجلته بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة،اثر خطبتها لاحد الاشخاص ورفضها التام له،وأضاف أنها خرجت لشراء الطعام وقامت بإرساله مع أحد الأطفال.



وحرر المحضر رقم ٨٦٧٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري السنبلاوين، وتولت النيابة العامة متابعة التحقيقات.



وعلي صعيد أخر، لقي طفل عمره ٤ سنوات، مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله، بقرية نجير التابعة لمركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.



وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ، من مركز شرطة دكرنس بمصرع طفل إثر سقوطه من شرفة منزله.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز دكرنس إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع الطفل "علاء أسعد.ع.ح" ٤ سنوات من شرفة منزله، من الطابق الخامس حيث اختل توازنه وسقط



وبسؤال والده "أسعد.ع.ح" ٤٤ سنة عامل ووالدته "هبة.م.ك" ٣٨ سنة ربة منزل اقرا بأنه وقع ولم يوجها اتهام لأحد.



وحرر المحضر رقم ٥٨٢٥ لسنة ٢٠٢٠ ادارى دكرنس وبالعرض على النيابة العامة قررت تسليم الجثمان لذويه.



إنتشل رجال الإنقاذ للنهري بمحافظة الدقهلية جثمان أربعيني بعد ١٥ ساعة بحث في عرض مياه النيل.تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بغرق شخص منذ امس الساعة الحادية عشر ليلا.علي الفور انتقلت قوة أمنية ورجال الإنقاذ النهري تحت اشراف المقدم احمد يحي رئيس قسم الإنقاذ النهري، للبحث عن الجثمان.وبعد مرور ١٥ ساعة تم انتشال ااجثمان وتبين انه ايهاب ايو عظيم البيلي السعدني ٤٠ سنة ومقيم قرية الكردود التابعة لمركز بلقاس وتحرر المحضر الازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.