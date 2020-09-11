كندة علوش تشعل "إنستجرام" بصورة قديمة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة كندة علوش صورة قديمة لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "علوش" في اصلورة بميك أب صاخب وشعر منسدل على كتفها وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "مش معقول اي الحمال ده يا كندا قمرر"و "قمر من برة وجوة" و"جمال ورقي ومريحة للنظر".

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش فى الدراما مسلسل "حجر جهنم" مع إياد نصار وأروى جودة وشيرين رضا وفيريال يوسف وأحمد مجدى وفراس سعيد وأميرة هانى ومحمد حاتم وسلوى عثمان

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