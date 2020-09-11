دوروا على المجند والمصور.. طلب جديد من سيدة القطار

Advertisements

وجهت السيدة صفية أبو العزم، والمعرفة إعلاميا بـ "سيدة القطار"، التحية لكل الجهات والمؤسسات التي قررت تكريمها بسبب الواقعة، معلقة: "أنا معملتش حاجة.. واللي يستحق التكريم المجند ومصور الواقعة"، مضيفة: "أمانة عليكم دوروا على المجند".



وأشارت "أبو العزم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة الدفاع ستكرمها غدا، موجهة التحية للرئيس السيسي على الهدية التي أرسلها لها، منوهة بأنها لم تكن تعلم أن الواقعة يتم تصويرها.



وعن ترديد البعض أن الواقعة عبارة عن "تمثيلية بايخة"، عقبت سيدة القطار، قائلة: "اللي شايف أن اللي حصل تمثيلية بايخة.. ميتفرجش عليها".



وفي سياق متصل، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ونصف مليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة،مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زى القوات المسلحة عن تذاكرهم.



وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أرتدى الزى العسكرى، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسرى غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر فى بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".



ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع:"هى من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندى يتعرض لهذا الموقف..هى أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصرى..وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة فى كتاب الوطنية ومواقف مشرف..ست متربية كويس جدًا".

