عقيلة صالح: الضائقة المالية التي نمر بها بسبب سيطرة الوفاق على المصرف المركزى

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الجمعة، تحذيرا من المرحلة العصيبة التى تمر بها ليبيا ومن الأجندات الخارجية والداخلية، التى تهدف لاستمرار الفوضى فى البلاد ونهب خيراتها.

وأضاف صالح، فى بيان له اليوم الجمعة، بأن ليبيا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزى وحكومة السراج، ولم يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية فى بلد يُعتبر من أغنى الدول فى الثروات، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة أدت إلى تردى الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن، كما لم تحصل الحكومة الليبية برئاسة "عبدالله الثنى" على شيء من دخل النفط والغاز بحسب نص البيان.

وأكد رئيس البرلمان على أنهم يعملون بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية، وذلك طبقاً للعرف السائد منذ استقلال ليبيا العام 1951م، وحتى الآن ووفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة حسب قوله.

وأضاف: "كما نؤكد على إننا نُقدر ما يُعانيه الشعب من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتردى الخدمات، ومن أجل حصول المواطن على حقوقه نرى أن الحل هو تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولى، ونؤكد حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعاً قوامها حق الترشح والإنتخاب والمشاركة فى صُنع القرار".

وبشأن إجراء انتخابات فى موعد لم يحدده قال: "وستكون هناك انتخابات فى المجالس البلدية فى أقرب وقت، وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة فى إعلان القاهرة".

وبشأن التظاهرات التى خرجت فى مدن المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية قال: "وتلبيةً لمطالب المواطنين دعونا الحكومة والجهات التابعة لها للإجتماع لمُعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير فى توفير احتياجات المواطنين وستتخذ الإجراءات اللأزمة لوضع الأمور فى نصابها الصحيح".

وتابع قائلاً: "كما نكلف الجهات الرقابية بالتحقيق الفورى فى ما يُثار من شُبهات فساد على أن يتم إعلان النتائج فى أقرب وقت وتوضح المعوقات والمشاكل التى تعترض الحكومة فى أداء مهامها لكى يساعد المواطن السلطة ويتعاون معها عندما يعلم انها تعمل من أجل المصلحة العامة ويُشارك الشعب فى جميع مراحل التنمية".

وأكد عقيلة صالح فى بيانه التزامه بوقف إطلاق النار الذى أُعلن فى القاهرة والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل على خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات المسلحة، مشيرا إلى أن اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على اشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا وسيكون المجلس الرئاسى والحكومة على هذا الأساس، ضماناً لعدم تهميش أى منطقة من الوطن.

واختتم رئيس البرلمان بالتأكيد على أن حق التظاهر السلمى حق دستورى يوصى بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها، وإن قواتكم المسلحة الملتزمة بوقف إطلاق النار جاهزة للرد على أى عدوان أو خرق تقوم به اى جهة فى أى وقت.

أخبار تهمك

صدمة في برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 19 ساعة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

فان خال: ديباي سيعاني حال انضمامه إلى برشلونة هذا الميركاتو

منذ ساعة الا ربع

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

إنبي يُحدد شروطه لانتقال نجمه إلى الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. عرض سويسري للتعاقد مع نجم الأهلي و فايلر يحسم موقفه

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

05:18 م

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

05:01 م

صدمة في برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟