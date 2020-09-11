أحمد فهمي يحتفل بعيد زواجه الأول

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يحتفل الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد اليوم بعيد زواجهم الأول وبالتزامن مع ذلك شارك أحمد فهمي صورة جمعته بهنا الزاهد وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "فهمي" تعليقا على الصورة مهنئا هنا الزاهد بعيد زواجهم قائلا: "كل سنة وانتي طيبة يا أحلى حاجة في حياتي وبرافو انك عارفة تروضيني في اول عيد جواز".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" مع ويزو وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية هذا العام.