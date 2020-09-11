الجمهور يحاصر حسن الرداد بالسيلفي قبل عرض "توأم روحي"

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رصدت عدسة 'الفجر الفني' عدد من الصور لمحاصرة الجمهور للنجم حسن الرداد، وذلك فور وصوله لعرض فيلم "توأم روحي" بسينما سيتي ستارز وظهر مرتديا للكمامة ولكن طالبه البعض بالتصوير معه بدونها حتي يظهر وجهه واستجاب لطلب محبيه.





وتدور أحداث فيلم "توأم روحي" فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعدد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها.



"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل وعائشة بن أحمد وإنتاج أحمد السبكي.