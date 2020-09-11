حمادة صميدة يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان حمادة صميدة علي تهنئة أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر.

وشارك حمادة صميدة جمهوره ومحبيه بصورة جديدة تجمعه بالفنان أشرف عبدالباقي ، وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.

ووجه له رسالة تهنئة خاصة وكتبت :كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذي ربنا يسعد قلبك يا أطيب قلب وديما ناجح ومتألق.


والجدير ذكره أن حمادة صميدة تعاقد علي فيلم "ثانية واحدة " ، فيلم 'ثانية واحدة' يضم كوكبة من النجوم منهم "مصطفى خاطر ، دينا الشربينى ، دينا محسن "ويزو" ، محمد أسامة "أوس أوس" ، سوسن بدر ، محمود حميدة ، علا رشدي "

والفيل إخراج:أكرم فريد ، وإنتاج: محمد السبك ، وتدور أحداث هذا الفيلم في إطار رومانسى كوميدي.

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