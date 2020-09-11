أرتيتا يكشف عن موقفه من تجديد نجم الآرسنال لتعاقده مع الفريق

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد الإسباني  مايكل أرتيتا، انه واثق من تمديد مهاجم الفريق، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لعقده مع الجانرز، وعدم رحيله، وذلك بسبب راحته النفسية في الفترة الاخيرة والتي ساهمت في تقديمه مستوى مميز للغاية. 


وقال أرتيتا قبل لقاء آرسنال أمام فولهام بالبريميرليج، عن سير المفاوضات مع أوباميانج: "استطيع القول إنني أكثر ثقة مما كنت عليه في نهاية الموسم، ولا يوجد جديد، كل اللاعبين المتاحين هنا والذين يملكون تعاقدات مع آرسنال، تمت معاملتهم بالطريقة ذاتها، الكل يتدرب ويبذل أقصى جهده في كل حصة تدريبية".

وأضاف: "لا استطيع إيقاف كل التكهنات عن خروج لاعبينا، سأقول إنني لا أريد التعليق على اللاعبين من ناحية فردية دون أن يكون لدي إجابة مناسبة".

وعن الصفقات التبادلية التي من المتوقع أن يجريها الارسنال قال أرتيتا "لا أعرف، لن أناقش الأمور الداخلية هنا، لكن استطيع القول أن الكثير من الأمور ليست صحيحة".

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