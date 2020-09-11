عودة نجم الزمالك للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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عاد أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في تدريبات الأبيض اليوم وذلك بعد التأكد من تعافيه من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام سموحة.


وشارك زيزو في التدريبات اليوم التي أقيمت على ملعب النادي بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمباراة الفريق المقبلة أمام الإنتاج الحربي.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الانتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز مساء الأحد المقبل.

كما شارك محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بالنادي في تدريبات الزمالك اليوم  بصورة طبيعية بعدما خرج من قائمة مباراة الفريق أمس أمام سموحة في الدوري الممتاز بسبب الإجهاد.

وانتظم علاء في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وأصبح جاهزا للتواجد مع الفريق بداية من مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

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