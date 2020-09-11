بهذه الكلمات.. إبرام سمير يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده

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حرص الفنان إبرام سمير علي تهنئة أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر.



وشاركت إبرام جمهوره ومحبيه بصورة جديدة تجمعه بالفنان أشرف عبدالباقي ، وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.



ووجه له تهنئة خاصة وكتبت :كل سنة وخضرتك طيب يا ريس وعقبال سنين كتير أوي نجاح وإبداع وسعادة وربنا يخليك لينا يا أستاذنا.



وفي سياق آخر، خاض الفنان إبرام سمير السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.



