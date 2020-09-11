فرنسا تطالب من دول الاتحاد الأوروبي بسرعة فرض ضريبة رقمية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
رويترز
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الجمعة إنه يجب على الاتحاد الأوروبي تطبيق ضريبة رقمية في الربع الأول من 2021 إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق داخل إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.


وقال لدى وصوله اجتماع لوزراء مالية بمنطقة اليورو في برلين “تعلمون مدى أهمية أن يكون لدينا نظام ضرائب دولي عادل وفعال في أقرب وقت ممكن. إذا نظرتم إلى عواقب الأزمة الاقتصادية، فإن الرابحين الوحيدين هم العمالقة الرقميون”.


وأضاف “أعتقد أن هذا سبب جديد لتسريع العمل الذي نقوم به داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل ضريبة رقمية عادلة. أريد أن أوضح الأمور تماما: إذا ثبت أنه من المستحيل التوصل إلى إجماع بنهاية العام الجاري على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية...يجب أن يكون لدينا، بحلول بداية العام المقبل، 2021، حل أوروبي لفرض ضريبة رقمية”.

 

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