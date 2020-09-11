13 مرشحا للنواب يجرون الكشف الطبي بمستشفيات القليوبية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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استقبلت مستشفيات القليوبية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي "المجلس الطبي العام، مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، مستشفى بنها التعليمي ببنها، مستشفى قليوب التخصصي، مستشفى جراحات اليوم الواحد ببهتيم بشبرا الخيمة، ومستشفى شبين القناطر المركزى، ومستشفى طوخ المركزى"، المرشحين لمجلس النواب بدورته المقبلة لإجراء الفحرص الطبي الشامل الذي نصت عليه الهيئة.

في البداية أعلن الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، أنه جرى استقبال 5 مرشحين لإجراء الفحص الطبي لهم اليوم، من بينهم عضو مجلس النواب الحالي ومتحدث البرلمان صلاح حسب الله، إلى جانب مرشحتين سيدتين.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، أنه جرى استقبال مرشحين لإجراء الفحص الطبى لهما للتقدم بأوراقهما لمجلس النواب.

كما أعلنت الدكتورة صفاء فراج مدير المجلس الطبي العام "القومسيون الطبى"، استقبال 3 مرشحين لمجلس النواب بالدورة المقبلة لإجراء الفحص الطبي الذي نصت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدوره اكد الدكتور جميل إسحاق مدير مستشفى قليوب التخصصي، استقبال مرشحين لإجراء الفحص الطبى لهما لسرعة إنهاء أوراقهما للتقديم لمجلس النواب.

فيما أعلن الدكتور حسن منصور مدير مستشفى شبين القناطر المركزي، استقبال مرشح وحيد اليوم لإجراء الفحص الطبي له، فيما لم يتم أي مرشحين حتى الأن لإجراء الفحص الطبي بمستشفيات طوخ المركزى، وبهتيم المركزى، ليكون بذلك إجمالي عدد المرشحين الذي أجروا الفحص الطبى اليوم 13 مرشحا حتى الآن.

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