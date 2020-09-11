خطر جديد يهدد الدوري الإنجليزي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خاطبت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"،  الحكومة البريطانية بضرور عودة الجماهير للملاعب، مع انطلاق منافسات الموسم الجديد للمسابقة 2020-2021 ظهر غدا السبت.


 وعبرت رابطة البريميرليج، عن قلقها بشأن القرارات المتخذة لتقييد وربما تأخير عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم :"إن كرة القدم ستخسر 100 مليون إسترلينى شهريا فى الدوريات، إذا لم يعود المشجعون إلى الملاعب".


ودشنت الرابطة نشيدًا جديدًا قبل انطلاق موسم 2020/21، والذى سيعزف فى ملاعب البريميرليج ، مما يوفر موسيقى تصويرية للحظات قبل انطلاق المباراة.



يذكر أن منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، سوق تنطلق بعد غدٍ السبت، بلقاء فولهام الصاعد حديثا، مع ضيفه فريق أرسنال، فى الواحدة والنصف ظهرا، وسيرتدى جميع لاعبى ومسئولى أندية الدوري الإنجليزي، فى الموسم الجديد 2020 – 2021، شارات على قمصانهم، تحمل عبارة "لا مجال للعنصرية".

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