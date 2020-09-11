خطر جديد يهدد الدوري الإنجليزي

خاطبت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، الحكومة البريطانية بضرور عودة الجماهير للملاعب، مع انطلاق منافسات الموسم الجديد للمسابقة 2020-2021 ظهر غدا السبت.









وعبرت رابطة البريميرليج، عن قلقها بشأن القرارات المتخذة لتقييد وربما تأخير عودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم :"إن كرة القدم ستخسر 100 مليون إسترلينى شهريا فى الدوريات، إذا لم يعود المشجعون إلى الملاعب".









ودشنت الرابطة نشيدًا جديدًا قبل انطلاق موسم 2020/21، والذى سيعزف فى ملاعب البريميرليج ، مما يوفر موسيقى تصويرية للحظات قبل انطلاق المباراة.











