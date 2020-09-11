مرعي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام طنطا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طنطا، المقرر انطلاقها في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب استاد طنطا الرياضي،  ضمن منافسات الجولة الـ ٢٦ للدوري.


وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن.

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم.

الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.


ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وحسني فتحي وشميلس بيكلي وصلاح عاشور ومحمد توني وأودو موسيس وصلاح أمين.


يدخل المقاصة المباراة برصيد ٣٠ نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.‎

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