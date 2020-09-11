الصحة الإماراتية: 8 فئات مستثناة من رسوم فحص كورونا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت هيئة الصحة في دبي، عن تحديد ثماني فئات مستثناة من دفع رسوم الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المستشفيات والعيادات التابعة لها.

وحسب تعميم أصدره مدير عام الهيئة، حميد محمد القطامي، بشأن اعتماد أثمان الفحوص المخبرية الخاصة بالفيروس، يُستثنى مواطنو الدولة، وأبناء مواطنات الدولة، والمقيمون ممن تجاوزوا سن 50 عاماً، وأصحاب الهمم، والحوامل، والمصابون بأمراض مزمنة، وعمال الخدمة المساعدة العاملون لدى مواطني الدولة، من دفع رسوم فحوص الفيروس لمرة واحدة كل أربعة أشهر.

ونص القرار على أن يُعفى الأشخاص المخالطون ممن تثبت إصابتهم بالفيروس، من سداد أثمان الفحوص المخبرية.

واعتمدت الهيئة أثمان الفحوص المخبرية الخاصة بالفيروس في المستشفيات والعيادات التابعة للهيئة، حيث تراوح بين 370 درهماً و1200 درهم، حسب نوع الفحص.

الجدير بالذكر أن الهيئة ألزمت المختبرات الطبية المرخصة لتقديم خدمات الفحص المخبري لفيروس «كوفيد-19» (RT-PCR) في الإمارة بالإعلان عن أسعار خدمة الفحص على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مختبر، أو من خلال أي وسيلة أخرى تتيح للجمهور الاطلاع عليها، لضمان الشفافية في أسعار الخدمة المقدمة.

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