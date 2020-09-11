الزمالك يكشف موقفه النهائي من مشاركة بن شرقي أمام الانتاج الحربي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:15 م
بن شرقي
بن شرقي
احمد السيد
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كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، عن الموقف النهائي للمغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، من المشاركة أمام الانتاج الحربي في اللقاء المقرر له يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.


وأكد طبيب الزمالك ، على تحسن حالة أشرف بن شرقي، حيث يخضع برنامج تأهيلي خاص ينتهي غداً السبت، ثم نقوم بعمل اختبار طبي للاعب للتاكد من سلامته وجاهزيته بنسبة 100%.


وأضاف : اللاعب تعرض لشد في العضلة الضامة قبل لقاء بيراميدز الأخير، لذلك الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فضل إراحة اللاعب واستبعاده من قائمة الفريق رغم تواجده في التشكيل الاساسي للمباراة.


ويحتل الزمالك المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري العام برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد الانتاج الحربي في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

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