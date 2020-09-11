إليسا تطلق تغريدة موجعة.. فماذا قالت؟

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أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد بسبب الحرائق التي تعرضت لها عدة بلدان عربية في الأيام القليلة الماضية مثل سورية والسودان.



وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر: “‏منبكي عا بيروت، ومنرجع منقرا عن الأزمات اللي عم تتنقل من سوريا للسودان للمغرب، واليوم الأردن كمان”.



وتابعت: “الله يحمي كل الدول وناسها، وانشالله ما حدا يصيبو أي مكروه. عم نعيش أزمات كبيرة وما عم نعرف شو ذنب الإنسان البريء اللي عم بيموت”.



وتفاعل معها متابعيها وانهالت عليها التعليقات ممن عبّروا عن موافقتها الرأي واحترام دعمها ووقوفها إلى جانب الدول العربية.