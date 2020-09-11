نشرة حوادث الفجر: صالح جمعة يتسبب بحادث تصادم بالزمالك

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار في السطور التالية.





نقله للمستشفى وسلم نفسه.. مفاجآت جديدة في واقعة العثور على جثة شاب بكرداسة

أفاد مصدر بداخل النيابة، بشأن العثور على جثة شاب مقتولا بطريق المعتمدية بمركز كرداسة، بأن الشاب اصطدم بسيارة أثناء عبوره الطريق على المحور.

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في مداهمات أمنية بالجيزة.. سقوط 20 ديلر وضبط أسلحة نارية في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

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ننشر التقرير الطبي للشاب المتوفي بطريق كرداسة حصلت بوابة الفجر على نسخة من التقرير الطبي للشاب المتوفي في حادث تصادم اليوم، والذي ادعى بعض المواقع الإخبارية، قتله والعثور على جثته بطريق المعتمدية، وتبين إصابة الشاب بكدمة شديدة بالرأس، مؤدية إلى نزيف من الأنف والفم، وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدامه بجسم صلب متحرك، وأن سبب وفاته نزيف بالمخ.

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ضبط نحو 3000 قرص مخدر وأدوية مهربة بمدينة نصر ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صيدلى لحيازته على 1500 قرص من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مهربة جمركيا بمدينة نصر.