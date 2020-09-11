أربعين عام..شيرين عبد الوهاب تستعد للإحتفال بعيد ميلادها

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تستعد اليوم الفنانة شيرين عبد الوهاب للإحتفال بعيد ميلادها وكتبت تغريدة بالتزامن مع ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت "عبد الوهاب" قائله: "عبد ميلادي كمان شهر وبقولكم أهو من دلوقتي ان ده هيبقا عيد ميلادي الأربعين يعني وانتو بتعيدو عليا متجيبوش سيرة ال٤٠ ده خالص علشان مخسرش حد انا بطلت اكبر بعد ال ٣٩ ال هي أصلا كتير بس يلا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية "مش قد الهوى"، والتي طرحتها مؤخرا عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".