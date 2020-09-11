روسيا تستأنف الرحلات الجوية إلى الإمارات بعد أشهر من التوقف

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت شركة الطيران الروسية الحكومية "أيروفلوت"، اليوم الجمعة، عن استئناف رحلاتها إلى دبي، وذلك بعد تعليقها في إطار الإجراءات التي اتخذتها موسكو لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مارس الماضي.

وذكرت الشركة، في بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء، أنه "سيتم تنفيذ رحلتين أسبوعيا بين العاصمة الروسية موسكو ودبي، يومي الجمعة والسبت، حيث سيتوجب على المواطنين الروس قبل السفر إلى دبي، وتحديدا قبل 96 ساعة من موعد الوصول إجراء اختبار صحي للتأكد من عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا، كما سيتعين أيضا إجراء الاختبار مرة أخرى بعد الوصول".

وكانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات "التشارتر"، اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يونيو حتى أوائل أغسطس الماضي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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