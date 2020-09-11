الكشف عن تشكيل طنطا ضد مصر المقاصة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن أيمن المزين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة أحمد سعيد أوكا وحسام غالي وعلي فرج، وجاء تشكيل طنطا ضد مصر المقاصة كالآتي:-

في حراسة المرمي: علي فرج.

خط الدفاع: ايهاب سمير، محمود مسعود، سليمان عبدربه، احمد سالم صافي.

خط الوسط: حسام غالي،  محمود كابونجا، احمد الشناوي.

خط الهجوم: احمد سعيد اوكا، اسلام فؤاد، محمد ماجد اونش.

بينما يجلس علي مقاعد بدلاء طنطا ضد مصر المقاصة كلا من:-

محمد أشرف "حارس مرمي"، مصطفي امين، محمد الشاذلي، احمد فهمي، عبدالرحمن الدح، وليد عادل، محمود منصور، هاني رشدي.

يذكر أن طنطا يستعد لمواجهة مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ملعب نادي طنطا في تمام السادسة مساء اليوم.

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