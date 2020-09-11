قريباً.. أبطال "ذئاب الجبل" ضيوف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة "

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحل أبطال مسلسل ذئاب الجبل ضيوف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة ".

حيث نشر صلاح عبدالله صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، وظهر فيها برفقة مجموعة من النجوم منهم سماح أنور ، أحمد عبدالعزيز وميرنا وليد وإسعاد يونس .

وعلق صلاح عبدالله علي الصورة قائلاً : قريباً ذئاب الجبل يا سادة مع صاحبة السعادة ،حلقة نار نار هتزيح الستار عن أغرب الأسرار.

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي.

وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.

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