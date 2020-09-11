تعرف على موقف محمود علاء من المشاركة أمام الإنتاج الحربى

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
قرر باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، ضم اللاعب محمود علاء لقائمة الفريق في مواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام فى الثامنة مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتغيب محمود علاء عن المباراة الأخيرة أمام سموحة للراحة بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق لذا فضل كارتيرون إراحته من لقاء سموحة والذي انتهى  بثلاثة أهداف لمثلها فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أول أمس، الخميس، على استاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.

ويقع الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة ثم يلاحقه المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة ثم بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

يذكر أن الجهاز الفني للأبيض قرر الدفع بالعديد من اللاعبين البدلاء وذلك لإعطاء لاعبي الفريق الاساسيين قدر كافي من الراحة تجنباً للاصابات قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود علاء سموحة والزمالك الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. عرض سويسري للتعاقد مع نجم الأهلي و فايلر يحسم موقفه

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 21 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

شوبير يتقدم ببلاغ ضد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

إنبي يُحدد شروطه لانتقال نجمه إلى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ 41 دقيقة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

منذ ساعة و 13 دقيقة

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يُجهز نجم الملكي للمواجهة الأولى في الليجا

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الأهلي خارج حسابات فايلر أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأهلي يستعيد مهاجمه أمام فيتا كلوب

عاجل.. إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

عاجل.. الأهلي يعلن إصابة محمد محمود مضاعفة

الأهلي يعالج محمد محمود عند "طبيب" مبارك

الأهلي يفتح تحقيقا عاجلا في فضيحة إصابة محمد محمود

عاجل.. الأهلي يفقد صفقته الجديدة حتى نهاية الموسم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

05:01 م

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

04:30 م

إنبي يُحدد شروطه لانتقال نجمه إلى الأهلي

04:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟