"سحر نصر" تشارك في منتدي إفريقيا للسيارات.. وتؤكد مصر سوق واعد للاستثمار

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقا، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى افريقيا للسيارات، والذي يأتي بهدف نشر هذه الصناعة بعدد كبير من البلاد الافريقية، لما تمثله من دور كبير في توفير فرص عمل للشباب من خلال استقطاب العديد منهم للعمل المباشر بها أو الغير مباشر عن طريق العمل بالصناعات المغذية لها.

وقالت"نصر" التى رحلت عن الحكومة المصرية نهاية عام 2019 بعد إلغاء وزارة الاستثمار، "إن مشاركتها في تلك الجلسة جاءت عبر الفيديو كونفرانس في حضور آلان كريماتن وزير التجارة والصناعة الغاني، وماسو سوجاني نائب المدير التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" في افريقيا، ومايك ويتفيلد رئيس الرابط الافريقية لمصنعي السيارات، ومايك ماباسا الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب افريقيا.

ولعبت " نصر" دورا كبيرا خلال ترأسها حقبة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ومن قبلها وزارة التعاون الدولى، في استحداث مراكز خدمات المستثمرون لتسهيل استخراج المستندات الخاصة بمشروعها، وإنجاز حل العديد من المنازعات الاستثمارية دون اللجوء للقضاء، كما قامت بإعداد قانون الاستثمار الجديد الذي لعب دورا كبير في جذب استثمارات اجنبية ضخمة لمصر وتشجيع عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر على توسيع مشروعاتها القائمة، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى في قائمة البلاد الأفريقية الأكثر جذبا للاستثمار، وعملت ايضا على تعزيز الاستثمارات في القارة الافريقية بإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة به من خلال منتدي الاستثمار في افريقيا.