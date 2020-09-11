سبب وحيد يمنع رحيل مارسيلو نجم ريال مدريد





دخلت أندية إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين في مفاوضات مع الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو لاعب فريق ريال مدريد من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وقد خرج الظهير الأيسر البرازيلي من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، بعد الاعتماد على مواطنه أساسيًا خلال مباراتين مهمتين ضد فياريال في الليجا، ومانشستر سيتي في دوري الأبطال.





وكشفت صحيفة " ماركا " أن الظهير الأيسر قد يبقي في ريال مدريد حتي الموسم المقبل، رغم تضائل فرص المشاركه بشكل أساسي داخل تشكيل المدرب الفرنسي.





حيث أشارت الصحيفة أن الراتب الكبير لللاعب البرازيلي والمقدر بحوالي 8 مليون يورو، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 16 مليون يورو، تقف عائقًا في رحيل مارسيلو عن سانتياغو برنابيو.





ويعد مارسيلو واحد من أساطير النادي الملكي حيث يعتبر أكثر لاعب في المرينجي رفقة سيرجيو راموس حصدًا للألقاب برصيد 22 بطولة.



