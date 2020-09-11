الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي





يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق لنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ويرغب الزمالك بقوة فى التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





ويرغب كارتيرون فى التعاقد مع دونجا ليكون بجانب طارق حامد وفرجانى ساسي فى وسط ملعب الزمالك الموسم القادم وبالفعل يتفاوض الأبيض لضم نجم بيراميدز.





وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك اقترب بقوة من الحصول على خدمات دونجا والوصول لاتفاق مع بيراميدز لضم اللاعب بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية.





يذكر أن الزمالك تعادل بالأمس أمام فريق سموحة بثلاث أهداف لمثلهما ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.



