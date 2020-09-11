السياحة والآثار تعلن استئناف رحلات الفنادق العائمة.. بشروط

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:50 م
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
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قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، إن رحلات الفنادق العائمة (Nile Cruises) ستبدأ العمل في شهر أكتوبر المقبل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط  التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده العناني، مساء أمس، مع بعض المستثمرين وممثلي السياحة الثقافية ومديري الفنادق في الأقصر، وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع وتنشيط حركة السياحة الثقافية بعد استئنافها اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.

وشهد الاجتماع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، وبعض قيادات غرفة المنشآت الفندقية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة باستئناف السياحة الثقافية لنجاح هذه التجربة أسوة بالنجاح الذي شهدته السياحة الشاطئية بالمدن السياحية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء في ظل الالتزام بتطبيق الضوابط حفاظاً على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

ومن جانبهم، أشار المستثمرون إلى حرص الدكتور خالد العناني المستمر على زيارتهم ولقائهم للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم لتنشيط حركة السياحة الثقافية.

وأشادوا بالجهود المبذولة من جانب الوزارة للعمل على عودة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية سواء السياحة الشاطئية أو الثقافية، ولا سيما من خلال الإجراءات الاحترازية والضوابط القوية التي أصدرتها الوزارة حفاظا على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى التحفيزات التي قدمتها الدولة لمنظمي الرحلات لتنشيط السياحة الوافدة لمصر.

وتحدثوا أيضا عن الزيارة الهامة التي قام بها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى مصر في آواخر أغسطس الماضي وما حققته من مردود إيجابي.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يحرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار في ديسمبر الماضي على عقد لقاءات موسعة ومستمرة مع العديد من المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة منها البحر الأحمر وجنوب سيناء وطابا ونوبيع والأقصر وأسوان للاستماع لمقترحاتهم لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

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رحلات الفنادق السياحة والآثار اجراءات احترازيه

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