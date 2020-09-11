داليا مصطفى ضيفة منال سلامة في برنامج "حلو الكلام"

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تستضيف الفنانة إيمان سلامة الفنانة داليا مصطفي في أولي حلقات برنامجها الجديد "حلو الكلام مع منال".

حيث شاركت منال سلامة جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة داليا مصطفي عبر حسابها بإنستجرام وكتبت :" أول حلقة في حلو الكلام مع منال مع داليا مصطفي يوم الأثنين الساعة الثانية علي صدي البلد والإعادة الساعة 7 مساء.

ومن المتوقع أن تتحدث داليا مصطفي عن آخر أعمالها ومشاركتها في فيلم "قبل الأربعين " وحياتها الشخصية أيضاً.

وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

أخبار تهمك

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

منذ 41 دقيقة

نجم الأهلي خارج حسابات فايلر أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شوبير يتقدم ببلاغ ضد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يُجهز نجم الملكي للمواجهة الأولى في الليجا

منذ ساعة و 12 دقيقة

إنبي يُحدد شروطه لانتقال نجمه إلى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

"التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 21 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. عرض سويسري للتعاقد مع نجم الأهلي و فايلر يحسم موقفه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:50 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة

03:05 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم بشكل نهائي

05:01 م

الزمالك يتجه نحو صفقة غير متوقعة

04:30 م

إنبي يُحدد شروطه لانتقال نجمه إلى الأهلي

04:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟