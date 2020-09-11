أحمد سامى يصحح أخطاء دفاعات سموحة قبل مواجهة الجونة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يبدأ الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تحت قيادة أحمد سامى المدير الفنى للفريق، تدريباته على ملعب النادى فى السابعة من مساء اليوم استعدادا لمواجهة الجونة فى بطولة الدورى العام.

ويعقد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحه، جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم؛ للحديث عن الأخطاء التى وقعوا فيها خلال لقاء الزمالك مساء أمس، خاصة فى الجانب الدفاعى التى تسببت فى تسجيل لاعبى الأبيض ثلاثة أهداف فى مرمى الهانى سليمان.

ومن المقرر أن يتحدث سامى مع اللاعبين عن هذه الأخطاء وكيفية علاجها والتخلص منها حتى لا تتكرر فى الفترة المقبلة، لاسيما فى مباريات الدورى المقبلة فى ظل رغبة الفريق فى تحسين وضعه بجدول مسابقة الدورى العام بما يتناسب مع حجم الإمكانيات الفنية للاعبين.

وكان أحمد سامى المدير الفنى لفريق "الموج الأزرق"، قد رفض منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم عقب تعادل الفريق أمس أمام الزمالك بنتيجة 3/3 فى الجولة الـ 26 للدورى، ويستعد سموحه لخوض مباراة الجونة، ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدوري، ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب سموحة.

ورفع سموحة رصيده إلىالنقطة 33، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

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