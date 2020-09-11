حصاد البورصة .. بورصة النيل تسجل تداولات بـ 40 مليون جنيه

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:54 م
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل  قد وصل الي  40.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 71.3 مليون ورقة منفذة على 3165 عملية خلال الأسبوع الجاري.

واستحوذت الأسهم على 26.32% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.68%.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 21 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.919 مليار ورقة منفذة على 205 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.741 مليار ورقة منفذة على 225 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 785.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 75 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.5 مليار جنيه، بحجم تداول 895.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 101.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 176.3 ألف عملية.
  

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