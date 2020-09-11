حصاد البورصة .. بورصة النيل تسجل تداولات بـ 40 مليون جنيه









كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل قد وصل الي 40.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 71.3 مليون ورقة منفذة على 3165 عملية خلال الأسبوع الجاري.





واستحوذت الأسهم على 26.32% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.68%.





وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 21 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.919 مليار ورقة منفذة على 205 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.741 مليار ورقة منفذة على 225 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



