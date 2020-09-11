حصاد البورصة الأسبوعي .. ارتفاع قيم التداول بالبورصة الي 21 مليار جنيه

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع إجمالي قيمة التداول إلى 21 مليار جنيه بسبب أن المتعاملين اقتنصو الفرص لتكوين مراكز شرائية عند التصحيح متفائلين بالاداء الاقتصادي الجيد للدولة والاستقرار والامان في المنطقة وهوالداعم الرئيسي لحركة السيولة واداء المؤشرات









وبلغت كمية التداول نحو 1.919 مليار ورقة منفذة على 205 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.741 مليار ورقة منفذة على 225 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.





وارتفع إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل الي 40.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 71.3 مليون ورقة منفذة على 3165 عملية خلال الأسبوع الجاري.



