برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:00 م
انسو فاتي
انسو فاتي
وكالات
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قال نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة إن نجمه الشاب أنسو فاتي تعرض لإصابة خلال التواجد في التدريبات.

وأوضح النادي الكتالوني، أن فاتي البالغ 17 عاما عانى من كدمة في الفخذ الأيمن خلال التدريبات.

ولم يكشف بيان برشلونة عن مدة غياب لاعب الجناح، مشيرا إلى أن عودته للتدريبات تعتمد على سرعة شفائه.

وتألق فاتي مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ورشحته الكثير من التقارير الصحفية أن يشارك أساسيا في برشلونة تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان.

يذكر أن برشلونة يستعد غدا السبت، لمواجهة خيمناستيكا وديا، في أولى مباريات الفريق الكتالوني، استعدادا للموسم الجديد 2020-2021.

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