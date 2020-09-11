السعودية: 687 إصابة جديدة بكورونا و935 حالة شفاء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة و935 حالة تعافٍ.

وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 300933 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 4213.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 324407 حالات، حيث تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية الـ5.5 مليون فحص.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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