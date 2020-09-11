خلال أسبوع .. البورصة المصرية تخسر 10.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الجاري علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث عانت البورصة المصرية من أداء متذبذب في المؤشرات، وكلما اقتربت من مناطق مقاومتها الاساسية يحدث تصحيح لجني الارباح وتحويل الربح الدفتري لربح راسمالي في يد المتعامل .





وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 10.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 616.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7% عن الأسبوع الماضي.









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11070.84 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1857.08 نقطة ، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 0.43% مغلقًا عند مستوى 2736.44 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12798.45 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.50% ليغلق عند مستوى 975.76 نقطة.





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع إجمالي قيمة التداول إلى 21 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.919 مليار ورقة منفذة على 205 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.741 مليار ورقة منفذة على 225 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل الي 40.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 71.3 مليون ورقة منفذة على 3165 عملية خلال الأسبوع الجاري.



