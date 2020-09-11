اتفاق تجارة حرة بين بريطانيا واليابان لما بعد بريكست





اتفقت اليابان وبريطانيا اليوم، الجمعة، من حيث المبدأ على اتفاق للتجارة الحرة بعد مغادرة الأخيرة للاتحاد الأوروبي (بريكست)، مما يمهد الطريق لاستمرار العلاقات التجارية بسلاسة حتى بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج لندن من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل.

وتوصل وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس إلى هذا الاتفاق خلال لقاء عبر الفيديو.

ويتفاوض الجانبان على اتفاق منذ يونيو الماضي، إذ لن تبقى بريطانيا جزءا من اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين اليابان والاتحاد الأوروبي عندما تنتهي الفترة الانتقالية للخروج من هذا التكتل الأوروبي في ديسمبر المقبل. ويسعى الجانبان لتطبيق اتفاق جديد في يناير 2021.

وكان الوزيران قد توصلا إلى اتفاق جوهري بشأن معظم المجالات في السابع من أغسطس الماضي عقب محادثات في لندن، لكن لم يتسن لهما تحقيق هدفهما الأولي المتمثل في الاتفاق من حيث المبدأ بحلول نهاية أغسطس بسبب الخلافات حول مقدار خفض اليابان للرسوم الجمركية المفروضة على الجبن والواردات الزراعية من بريطانيا، وفقا لمصادر التفاوض.

ومن المتوقع أن تكرر اتفاقية التجارة الثنائية إلى حد كبير اتفاقية اليابان والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2019.









وبموجب الاتفاقية، سيقوم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية بنسبة 10 % على واردات السيارات اليابانية بحلول عام 2026، بينما ستخفض اليابان التعريفة الجمركية بنسبة 29.8% على الأجبان الجافة على مراحل وحتى المرحلة الصفرية بحلول عام 2035.