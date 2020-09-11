عربي ودولي عربي ودولي بث مباشر.. كلمة وزير الدفاع الأمريكي في ذكري هجمات 11 سبتمبر الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:36 م صورة تعبيرية Advertisements Advertisements أخبار تهمك أخر تطورات صفقة انتقال لاوتارو إلى وبرشلونة منذ ساعة و 8 دقيقة عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة منذ ساعة و 21 دقيقة أول رد فعل من الأهلي بعد إلقاء القبض على صالح جمعة منذ ساعة و 6 دقيقة تحرك جديد من محمد إبراهيم بشأن انضمامه إلى الأهلي منذ حوالي 8 ساعات والد يوسف البلايلى يكشف موقفه من الانتقال إلى الأهلى منذ أقل من ساعتين "التأمينات" تزف مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات منذ حوالي 19 ساعة شوبير يتقدم ببلاغ ضد نجم الزمالك السابق منذ أقل من ساعتين عاجل.. الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية منذ حوالي 16 ساعة أول صور لـ"صالح جمعة" بعد حادث الزمالك منذ ساعة و نصف خاص.. عرض سويسري للتعاقد مع نجم الأهلي و فايلر يحسم موقفه منذ حوالي 3 ساعات نجم الأهلي خارج حسابات فايلر أمام الإسماعيلي منذ 38 دقيقة بعد التوقيع .. محمد إبراهيم يهدد الأهلي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. القبض على صالح جمعة واحتجازه في قسم قصر النيل منذ أقل من ساعتين تحول في صفقة سواريز.. نجم برشلونة يقترب من عدو ريال مدريد منذ ساعتين و 20 دقيقة صحيفة إسبانية تكشف تشكيل برشلونة تحت قيادة كومان منذ 35 دقيقة مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الإسماعيلي منذ ساعتين و 10 دقيقة