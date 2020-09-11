ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان خلال أغسطس

أعلن بنك اليابان المركزي اليوم، الجمعة، ارتفاع أسعار المنتجين في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه، وجاءت الزيادة متفقة مع التقديرات الاقتصادية.

وكانت أسعار المنتجين سجلت زيادة شهرية بنسبة 0.8 بالمئة في يوليو الماضي.

وعلى أساس سنوي؛ انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0.5 بالمئة، بالاتفاق مع تقديرات الخبراء أيضا، مقابل انخفاض نسبته 0.9 بالمئة في يوليو.

وأضاف البنك أن أسعار التصدير ارتفعت في أغسطس بنسبة تبلغ 0.4 بالمئة مقارنة بشهر يوليو السابق عليه.

وانخفضت بنسبة 1.5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 1.2 بالمئة شهريا، ولكنها تراجعت بنسبة 10.9 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.