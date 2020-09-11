لاجارد: تعافي أوروبا من ركود عميق غير مكتمل ومتفاوت

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:42 م
بوابة الفجر
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قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة، إن تعافي أوروبا من ركود عميق غير مكتمل ومتفاوت لذا فإنه ما من مجال للتهاون من جانب الحكومات أو البنك.

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع مسؤولي المالية في الاتحاد الأوروبي “اللحظة الراهنة يصوغها هذا التعافي غير المتساوي وغير المكتمل وغير المتكافئ الذي نلاحظه في الربع الثالث بعد ربع ثان كارثي للغاية” .

وأضافت “لا تهاون! سياستنا النقدية التيسيرية بحاجة إلى دعم السياسة المالية، ولا أحد منا بمقدوره تحمل كلفة التهاون في الوقت الحاضر”.

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