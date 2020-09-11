بالصور.. الأوقاف تفتتح 3 مساجد في القليوبية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، 3 مساجد بعدد من المدن بالمحافظة، ضمن 130 مسجد سيجرى افتتاحها على مستوى الجمهورية في عدد من المحافظات، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل، من بينها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأكد "أبو السعود" في تصريحات صحفية اليوم، أن المساجد الـ 3 التي جرى افتتاحها اليوم بنطاق المحافظة هي مسجد الدرب الكبير بقرية السيفا التابعة لمركز ومدينة طوخ والذي تم بنائه على مساحة 800 متر مربع، فيما بلغت تكلفته الإجمالية 9 ملايين جنيها والمسجد الثاني فهو مسجد "الشقرى" بمدينة شبين القناطر على مساحة 350 مترا، بإجمالى تكلفة 3 ملايين جنيها.

و المسجد الثالث الذي جرى افتتاحه اليوم، هو مسجد الصابرين بمنطقة سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، والذي تم بناءه على مساحة 250 مترا، بتكلفة إجمالية بلغت مليوني جنيها.
بالصور.. الأوقاف تفتتح 3 مساجد في القليوبية
بالصور.. الأوقاف تفتتح 3 مساجد في القليوبية
بالصور.. الأوقاف تفتتح 3 مساجد في القليوبية
بالصور.. الأوقاف تفتتح 3 مساجد في القليوبية

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